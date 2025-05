UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

NaamUNFI

PositieNo.1621

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)13.76%

Circulerende voorraad9,548,650.10357291

Maximale voorraad10,000,000

Totale voorraad9,548,651.10357291

Circulatiesnelheid0.9548%

Uitgiftedatum2020-11-14 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit43.91306093,2021-03-01

Laagste prijs0.16605847167079818,2025-04-14

Publieke blockchainETH

