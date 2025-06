ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

NaamULTIMA

PositieNo.221

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)73,351.79%

Circulerende voorraad37,409

Maximale voorraad100,000

Totale voorraad100,000

Circulatiesnelheid0.374%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit22681.001065843044,2025-02-14

Laagste prijs2046.4140488264795,2024-06-12

Publieke blockchainSMART

Sector

Sociale media

