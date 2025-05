TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NaamTWT

PositieNo.152

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.57%

Circulerende voorraad416,649,900

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,668,148

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-04-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.7177649227203773,2022-12-11

Laagste prijs0.00647761834255,2020-07-31

Publieke blockchainBSC

