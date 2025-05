TSUGT

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

NaamTSUGT

PositieNo.2406

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.18%

Circulerende voorraad178,880,147

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad971,441,361.109

Circulatiesnelheid0.1788%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.4993061027795405,2023-09-08

Laagste prijs0.001312224221107046,2025-03-12

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

