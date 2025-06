TRX

TRON: Decentraliseer het web TRON is toegewijd aan het bouwen van de infrastructuur voor een werkelijk gedecentraliseerd internet. Het TRON Protocol, een van de grootste op blockchain gebaseerde besturingssystemen ter wereld, biedt schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en ondersteuning voor high-throughput computing (HTC) die dient als basis voor alle gedecentraliseerde toepassingen in het TRON-ecosysteem. Het biedt ook een betere compatibiliteit voor Ethereum slimme contracten via een innovatief, aansluitbaar slim contract platform. Sinds 24 juli 2018 heeft TRON BitTorrent Inc. overgenomen, een internettechnologiebedrijf gevestigd in San Francisco. Het ontwerpt gedistribueerde technologieën die efficiënt schalen, intelligentie aan de rand behouden en makers en consumenten controle geven over hun inhoud en gegevens. Elke maand maken meer dan 170 miljoen mensen gebruik van door BitTorrent Inc. ontwikkelde producten. De protocollen verplaatsen dagelijks tot wel 40% van het internetverkeer ter wereld. Nu is TRON een van de grootste op blockchain gebaseerde besturingssystemen ter wereld met meer dan 100 miljoen gebruikers.

NaamTRX

PositieNo.8

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0079%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.41%

Circulerende voorraad94,823,050,021.35872

Maximale voorraad∞

Totale voorraad94,823,043,410.24432

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2017-07-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.0015 USDT

Hoogste prijs ooit0.44067471530141733,2024-12-03

Laagste prijs0.001091259997338057,2017-09-15

Publieke blockchainTRX

InleidingTRON: Decentraliseer het web TRON is toegewijd aan het bouwen van de infrastructuur voor een werkelijk gedecentraliseerd internet. Het TRON Protocol, een van de grootste op blockchain gebaseerde besturingssystemen ter wereld, biedt schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en ondersteuning voor high-throughput computing (HTC) die dient als basis voor alle gedecentraliseerde toepassingen in het TRON-ecosysteem. Het biedt ook een betere compatibiliteit voor Ethereum slimme contracten via een innovatief, aansluitbaar slim contract platform. Sinds 24 juli 2018 heeft TRON BitTorrent Inc. overgenomen, een internettechnologiebedrijf gevestigd in San Francisco. Het ontwerpt gedistribueerde technologieën die efficiënt schalen, intelligentie aan de rand behouden en makers en consumenten controle geven over hun inhoud en gegevens. Elke maand maken meer dan 170 miljoen mensen gebruik van door BitTorrent Inc. ontwikkelde producten. De protocollen verplaatsen dagelijks tot wel 40% van het internetverkeer ter wereld. Nu is TRON een van de grootste op blockchain gebaseerde besturingssystemen ter wereld met meer dan 100 miljoen gebruikers.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.