TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

NaamTRU

PositieNo.560

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.98%

Circulerende voorraad1,294,461,864.3459923

Maximale voorraad1,450,000,000

Totale voorraad1,309,311,872.2046723

Circulatiesnelheid0.8927%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.03732783,2021-08-12

Laagste prijs0.025795502967566726,2025-04-09

Publieke blockchainETH

