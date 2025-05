TORSY

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

NaamTORSY

PositieNo.2122

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad699,999,673

Maximale voorraad699,999,673

Totale voorraad699,999,673

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03675965949351203,2024-07-20

Laagste prijs0.000676648764380714,2025-03-04

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

