TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

NaamTORN

PositieNo.537

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2,87%

Circulerende voorraad5 258 163,71109587

Maximale voorraad0

Totale voorraad9 999 997,526815

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit437.41273213,2021-02-13

Laagste prijs1.3085467209410526,2024-01-10

Publieke blockchainETH

InleidingTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.