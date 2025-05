TNSR

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

NaamTNSR

PositieNo.526

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.55%

Circulerende voorraad389,078,430.302838

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,998,476.4837337

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.4518396827456193,2024-04-08

Laagste prijs0.1088925188700768,2025-04-09

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

