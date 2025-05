TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

NaamTKO

PositieNo.773

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.05%

Circulerende voorraad168,667,248.13841677

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad496,196,900.66

Circulatiesnelheid0.3373%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.98934755,2021-05-03

Laagste prijs0.11167922761680911,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

