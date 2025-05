TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

NaamTJRM

PositieNo.1208

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.11%

Circulerende voorraad639,999,462.0483377

Maximale voorraad750,000,000

Totale voorraad749,999,462.0483377

Circulatiesnelheid0.8533%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.13684820134656278,2025-01-31

Laagste prijs0.00962718401238292,2025-05-29

Publieke blockchainSOL

