TIN

"IN" is a multiplayer online role-playing game with a "match-three" combat system, built on APTOS blockchain technology and NFT technology.Players will have to create each item of equipment themselves, and in the future they will get the chance to exchange these items in the game auction.

NaamTIN

PositieNo.2868

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.13%

Circulerende voorraad20,777,488

Maximale voorraad0

Totale voorraad99,826,613.9

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.3708550940972726,2023-12-11

Laagste prijs0.002230548376591918,2025-05-02

Publieke blockchainAPTOS

Sector

Sociale media

