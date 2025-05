SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NaamSUN

PositieNo.141

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.22%

Circulerende voorraad19,260,174,247.92874

Maximale voorraad19,900,730,000

Totale voorraad19,900,730,000

Circulatiesnelheid0.9678%

Uitgiftedatum2020-09-11 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.05435516929972846,2021-10-20

Laagste prijs0.0046319555547312,2022-11-14

Publieke blockchainTRX

Sector

Sociale media

