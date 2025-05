STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

NaamSTAR10

PositieNo.2891

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.20%

Circulerende voorraad208,286,501.02471823

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2082%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.31010334999458883,2025-03-03

Laagste prijs0.000190791654493976,2025-05-17

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

