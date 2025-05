SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

NaamSQD

PositieNo.282

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1,00%

Circulerende voorraad595.617.237,4980118

Maximale voorraad1.337.000.000

Totale voorraad1.310.997.653,5180118

Circulatiesnelheid0.4454%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2811380192345477,2025-05-10

Laagste prijs0.022870639298236413,2024-11-16

Publieke blockchainARB

InleidingSubsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.