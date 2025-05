SPACEM

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

NaamSPACEM

PositieNo.1485

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad--

Maximale voorraad48,067,203,522

Totale voorraad47,867,201,926

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000996792686778681,2025-04-23

Laagste prijs0.000074787460982406,2025-01-21

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

Sector

Sociale media

