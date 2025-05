SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

NaamSOV

PositieNo.1073

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.17%

Circulerende voorraad60,190,097.03729472

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.6019%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit44.91380266863327,2021-10-07

Laagste prijs0.16233888211013012,2025-04-09

Publieke blockchainRBTC

