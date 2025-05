SON

SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.

NaamSON

PositieNo.2329

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad5,893,728,055.77601

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.003995141386442797,2022-03-15

Laagste prijs0.00005944485703545,2025-05-07

Publieke blockchainBSC

