Opricht in eind-2017 door voormalige ingenieurs van Qualcomm, Intel en Dropbox, is Solana een enkele keten, gedelegeerd Proof-of-Stake protocol dat zich richt op het leveren van schaalbaarheid zonder decentralisatie of veiligheid op te offeren. Het Solana protocol is ontworpen om de creatie van gedecentraliseerde apps (DApps) te vergemakkelijken. Kern van de schaaloplossing van Solana is een gedecentraliseerde klok genaamd Proof-of-History (PoH), gebouwd om het probleem van tijd op te lossen in gedistribueerde netwerken waar geen enkele, vertrouwde tijdbron is. Door het innovatieve hybride consensusmodel heeft Solana de aandacht getrokken van kleine handelaren en institutionele handelaren. Een belangrijke focus van de Solana Foundation is om gedecentraliseerde financiën op grotere schaal beschikbaar te maken.

NaamSOL

PositieNo.6

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0248%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)817.66%

Circulerende voorraad522,293,244.43359846

Maximale voorraad∞

Totale voorraad601,973,901.3196808

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-03-23 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit294.33494870928604,2025-01-19

Laagste prijs0.505193636791,2020-05-11

Publieke blockchainSOL

