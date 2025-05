SNX

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

NaamSNX

PositieNo.179

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.47%

Circulerende voorraad343,466,216.99839866

Maximale voorraad339,889,850.089

Totale voorraad343,889,850.0967736

Circulatiesnelheid1.0105%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.9 USDT

Hoogste prijs ooit28.77103007,2021-02-14

Laagste prijs0.0325776275658,2019-01-05

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

