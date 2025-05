SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

NaamSNEK

PositieNo.229

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad74,497,660,855

Maximale voorraad76,715,880,000

Totale voorraad75,350,782,277

Circulatiesnelheid0.971%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00906863470613523,2024-12-05

Laagste prijs0.000038959898786517,2023-05-13

Publieke blockchainADA

Sector

Sociale media

