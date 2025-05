SMR

Shimmer is the official L1 staging and validation network of the IOTA distributed ledger technology (DLT). It is a rapid innovation playground with short development cycles, allowing developers to build applications and use features that are not yet available on the IOTA mainnet.

NaamSMR

PositieNo.7280

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,813,620,509

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1797301809863471,2022-10-06

Laagste prijs0.000550913284749927,2025-05-07

Publieke blockchainSMR

