SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

NaamSMILE

PositieNo.2029

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.92%

Circulerende voorraad36,557,233.9042659

Maximale voorraad210,000,000

Totale voorraad210,000,000

Circulatiesnelheid0.174%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.4925870814270234,2024-11-06

Laagste prijs0.019717769814338895,2025-04-16

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

