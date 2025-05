SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

NaamSLING

PositieNo.2500

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.28%

Circulerende voorraad186,468,623

Maximale voorraad5,000,000,000

Totale voorraad5,000,000,000

Circulatiesnelheid0.0372%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.02871671040523046,2025-03-18

Laagste prijs0.0012148704458963,2025-05-25

Publieke blockchainARB

Sector

Sociale media

