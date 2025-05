SIMPSON

Introducing Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains!

NaamSIMPSON

PositieNo.5618

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad420,000,000,000,000,000

Totale voorraad420,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000000050014479,2023-05-14

Laagste prijs0.000000000000042833,2023-05-04

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

