SIDUS

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

NaamSIDUS

PositieNo.1039

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad13,686,087,171.813831

Maximale voorraad0

Totale voorraad18,907,349,572.156166

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1932986541291053,2022-01-01

Laagste prijs0.000546301219423542,2025-04-08

Publieke blockchainETH

InleidingSIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.