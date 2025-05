SHIRO

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

NaamSHIRO

PositieNo.1201

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad1,000,000,000,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000903797352871,2024-12-02

Laagste prijs0.000000000527740699,2024-12-02

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.