SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

NaamSHIB

PositieNo.19

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0022%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad589 249 738 948 632,8

Maximale voorraad589 552 695 333 683

Totale voorraad589 504 168 190 509,2

Circulatiesnelheid0.9994%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000088450814267188,2021-10-28

Laagste prijs0.00000000008164606,2020-09-01

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

