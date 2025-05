SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

NaamSGT

PositieNo.1871

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.75%

Circulerende voorraad10,052,927

Maximale voorraad250,000,000

Totale voorraad250,000,000

Circulatiesnelheid0.0402%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.821033656850781,2024-04-25

Laagste prijs0.13412168743057892,2025-05-21

Publieke blockchainETH

InleidingSuzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.