KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

SGC

PositieNo.1763

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.20%

Circulerende voorraad2,048,250,000

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2048%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.007676324559124294,2025-06-13

Laagste prijs0.000856032347872946,2025-06-20

Publieke blockchainBSC

