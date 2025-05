SEED

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

NaamSEED

PositieNo.1968

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.53%

Circulerende voorraad355,821,572

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3558%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.02706459218732856,2025-04-01

Laagste prijs0.002617586810728499,2025-04-17

Publieke blockchainSUI

Sector

Sociale media

