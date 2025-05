SDN

Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

NaamSDN

PositieNo.1443

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad66,488,959.86685438

Maximale voorraad0

Totale voorraad86,429,319.30544846

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit8.41158871,2021-09-11

Laagste prijs0.04898923162707071,2025-04-09

Publieke blockchainSDN

