stake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

NaamSDL

PositieNo.5223

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad265,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.5038298696752173,2022-12-05

Laagste prijs0.07149385474343004,2023-05-21

Publieke blockchainETH

