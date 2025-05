SCA

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

NaamSCA

PositieNo.964

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%17,78

Circulerende voorraad109.491.966,1603661

Maximale voorraad250.000.000

Totale voorraad250.000.000

Circulatiesnelheid0.4379%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.4898066080245465,2024-03-09

Laagste prijs0.06093134134943106,2025-03-11

Publieke blockchainSUI

