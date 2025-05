SAUBER

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

NaamSAUBER

PositieNo.2174

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)9.74%

Circulerende voorraad2,785,933

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit12.8254049,2021-07-08

Laagste prijs0.20593372870935311,2025-05-31

Publieke blockchainCHZ

