Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

NaamSAKAI

PositieNo.2551

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.29%

Circulerende voorraad2,081,027

Maximale voorraad8,000,000

Totale voorraad8,000,000

Circulatiesnelheid0.2601%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit12.194455399392291,2023-12-30

Laagste prijs0.09229902209687507,2025-05-30

Publieke blockchainBSC

