RUM

Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

NaamRUM

PositieNo.4585

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad1,941,501,469

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.0081354434932118,2024-06-18

Laagste prijs0.000179366918402193,2025-05-25

Publieke blockchainMATIC

InleidingPlay & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.