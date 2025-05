ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

NaamROCO

PositieNo.2377

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.26%

Circulerende voorraad17,298,805

Maximale voorraad0

Totale voorraad99,982,729

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit7.983992063494936,2021-11-16

Laagste prijs0.018077765518203774,2025-05-06

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

