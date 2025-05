ROCK

Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

NaamROCK

PositieNo.1296

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad129,122,077

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1291%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.06814075498299633,2024-11-29

Laagste prijs0.011979981481369108,2025-03-14

Publieke blockchainZENROCK

InleidingZenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.