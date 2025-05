RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

NaamRLC

PositieNo.412

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)55.01%

Circulerende voorraad72,382,548.06525736

Maximale voorraad86,999,784.9868455

Totale voorraad86,999,784.9868455

Circulatiesnelheid0.8319%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit16.25819503,2021-05-10

Laagste prijs0.148837272278,2018-12-15

Publieke blockchainETH

