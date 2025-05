RING

Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

NaamRING

PositieNo.1690

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad1,704,825,699

Maximale voorraad0

Totale voorraad2,099,840,888

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-01-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.30641049,2021-03-14

Laagste prijs0.000865575804800563,2025-04-10

Publieke blockchainETH

InleidingDarwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.