RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

NaamRIF

PositieNo.524

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.29%

Circulerende voorraad1,000,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.45910638,2021-04-12

Laagste prijs0.0273613350172,2020-03-13

Publieke blockchainRBTC

