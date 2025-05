RIDE

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

NaamRIDE

PositieNo.1899

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad879,899,580

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,794,371

Circulatiesnelheid0.8798%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.139262834933553,2022-01-12

Laagste prijs0.00099668949390602,2025-04-07

Publieke blockchainEGLD

Sector

Sociale media

