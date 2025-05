REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

NaamREVO

PositieNo.2191

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad31,832,475.94983859

Maximale voorraad46,000,000

Totale voorraad46,000,000

Circulatiesnelheid0.692%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.2486432735452517,2021-11-16

Laagste prijs0.000558546919927292,2023-08-02

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

