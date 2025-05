RENTA

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

NaamRENTA

PositieNo.1374

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad--

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.03602533850022218,2025-01-16

Laagste prijs0.003994700085988189,2025-02-26

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

