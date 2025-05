RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

NaamRED

PositieNo.345

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.62%

Circulerende voorraad280,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad597,000,000

Circulatiesnelheid0.28%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.4560272855118426,2025-03-03

Laagste prijs0.30823495446951454,2025-04-18

Publieke blockchainETH

InleidingRedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.