Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

NaamRDNT

PositieNo.714

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.16%

Circulerende voorraad1,218,103,653

Maximale voorraad1,500,000,000

Totale voorraad1,500,000,000

Circulatiesnelheid0.812%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.49524390520889605,2023-03-20

Laagste prijs0.011151453356042723,2022-10-20

Publieke blockchainARB

