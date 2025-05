RAIN

Born from a world-class gaming guild, Rainmaker Games is now launching their global tech platform that brings gamers, guilds and games together. The platform is focused on enabling every player who wants an opportunity to join the play to earn ecosystem to do so, regardless of financial circumstance.

NaamRAIN

PositieNo.2914

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,01

Circulerende voorraad661.842.165

Maximale voorraad0

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2023-10-17 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,01 USDT

Hoogste prijs ooit1.4093210790545356,2021-12-24

Laagste prijs0.000045989233425421,2025-05-29

Publieke blockchainBSC

Sector

