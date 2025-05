QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NaamQUICK

PositieNo.931

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.92%

Circulerende voorraad752,432,305.1999454

Maximale voorraad0

Totale voorraad963,173,869.4682719

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2021-06-08 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2250459349499163,2022-05-05

Laagste prijs0.019758941093713366,2025-05-31

Publieke blockchainMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.