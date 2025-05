QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

NaamQRL

PositieNo.622

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.10%

Circulerende voorraad67,937,170

Maximale voorraad105,000,000

Totale voorraad78,908,687.04882465

Circulatiesnelheid0.647%

Uitgiftedatum2017-06-24 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.054 USDT

Hoogste prijs ooit4.172309875488281,2018-01-16

Laagste prijs0.0408362163245,2020-05-10

Publieke blockchainQRL

